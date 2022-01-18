Психолог Котенёва рассказала о снижении интереса россиян к сексу
Она посоветовала не зацикливаться на домашних делах, а заняться самореализацией, также прекратить ходить по дому в пижаме.
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Россияне перестали уделять время своему партнёру в браке. Это стало следствием бытовых конфликтов, депрессии из-за пандемии, сидения дома, когда люди меньше ухаживают за собой. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал психолог-сексолог университета РНСО Анна Котенёва.
"Сейчас все скатились до пижамы, до стоптанных тапочек, и такая идентификация меняется супружеская. Конечно, финансовые какие-то вещи тоже влекут за собой упрёки, недомолвки. Это всё сказывается не в лучшую сторону нормального сексуального гармоничного контакта", — объяснила эксперт.
По её словам, начать нужно с себя — заняться любимым делом или работой, это приводит в тонус. Затем критично оценить свой внешний вид и продумать способы привести себя в порядок. А потом уже появится настрой и на романтический вечер с любимым, посоветовала психолог.
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