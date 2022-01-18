Трёхметровый крест рухнул с Софийского собора в центре Киева в Крещенский сочельник

Трёхметровый крест с одного из куполов Софийского собора в центре Киева сдуло ураганным ветром в Крещенский сочельник. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ТСН. Металлическая конструкция упала в ночное время, поэтому никто не пострадал.

В храме не считают произошедшее дурным знаком. Инциденту с крестом нашлось вполне светское объяснение, лишённое всякой мистики. Оказалось, что в последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80. Если бы делалось всё по технологии, то такая конструкция могла бы простоять вечно. Однако реставраторы либо сильно спешили, либо совершили ошибку, обернув основу крестов, состоящую из чёрного металла, медью.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", — объяснил журналистам заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.