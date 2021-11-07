Советский скульптор и мистик предупреждал СССР о нападении Гитлера и зашифровал смерть Сталина Оглавление В косоворотке и с Рамзесом на плече Графика как пророчество XX век стал в истории человечества поворотным моментом. Он породил религиозные течения и заставил людей переосмыслить место человечества среди звёзд. Причиной этому стали войны и научные открытия. 21053 21053 Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Почти до 50 лет скульптор Сергей Конёнков был далёк от религии. Его дипломная работа "Самсон, разрывающий цепи" в Московском училище живописи, ваяния и зодчества была воспринята мастерами в штыки. Было решено, что скульптура нарушает принятые каноны, и её разбили молотками.

Что именно изобразил Конёнков и какое именно прочтение судьбы библейского героя возмутило преподавателей, до сих пор покрыто мраком, но к божественным мотивам он не обращался очень долго. Он успел сам стать академиком и "русским Роденом", отгремела Первая мировая война, революция, началась Гражданская война...

Сергей Тимофеевич Конёнков (справа) во время беседы с гостями у входа в мастерскую на улице Горького. Фото © ТАСС

В 1923 году 49-летний Конёнков отправился в США, чтобы принять участие в выставке, и остался там на 22 года. Именно в эти годы он обратился к религии. Нет, он ни в коем случае не нуждался. Жил он благодаря своему мастерству точно так же, как и в Москве, купался в славе, путешествовал по миру, бывал в Европе, где ваял портрет писателя Максима Горького.

Толчок к изучению Библии и космоса ему дал протестантский миссионер Чарльз Расселл, основавший собственное религиозное движение — "Исследователи Библии". Знакомство с ним вдруг погрузило скульптора в размышления об истории человечества и значении научных открытий последнего времени. Результатом этих исследований стала "Графическая Библия" Конёнкова — цикл графических изображений, в которых, по предположению американских и российских теософов, Конёнков зашифровал собственное пророчество о судьбах человечества и о конце света. Обнародовать большую часть из них он не стал, а потомкам оставил послание, чтобы его тайну не открывали минимум 50 лет после его смерти. К несчастью, до последнего времени и открывать было нечего. К моменту смерти скульптора его графика разошлась по частным коллекциям, а часть, по слухам, и вовсе была утрачена.

Но мистики и сейчас уверены: оставшегося наследия вполне хватит для того, чтобы определить главную дату в истории человечества — дату его конца.

В косоворотке и с Рамзесом на плече

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Интрига вокруг картин Сергея Конёнкова усиливалась тем, что во время пребывания в США он вёл довольно активную переписку с советским правительством и с главой СССР Иосифом Сталиным. Отца народов он называл в письмах не иначе как "брат мой во Христе". Известно, что в конце 1930-х годов он предупредил Сталина о нападении на СССР нацистской Германии, которое должно было состояться в конце мая – начале июня 1941 года. Он же предсказал и полное освобождение территории СССР от оккупантов в 1944 году, и год победы СССР на Германией — 1945-й.

— Дорогой брат Иосиф Виссарионович! — писал скульптор из Америки. — Приближается весна 1941 года, а с ней и то тяжкое время, о котором наш Господь Иисус Христос сказал: "Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть" (Матфея 24:21-22). Гитлер изменит Вам, дорогой Иосиф Виссарионович... И тогда Вы вынуждены будете взяться за меч.

Он же проиллюстрировал далёкий 1954 год изображением всё того же Самсона, разрывающего цепи. Кто бы мог подумать, что так он зашифровал первый год страны без Сталина?

Мог ли скульптор, проводивший в США свои духовные изыскания, всё это время работать на советскую разведку? Неясно. Подобные подозрения чаще высказывались в отношении его жены Маргариты, которая, как поговаривали, даже вскружила голову знаменитому гению Альберту Эйнштейну. Но ещё больше женой скульптора интересовался другой американский физик — Роберт Оппенгеймер, стоявший у истоков ядерной программы США. В общем, Конёнков как-то очень вовремя въехал в США и весьма вовремя выехал оттуда. В Америке он вёл образ жизни, далёкий от пуританства: подобно героям писателя Михаила Булгакова он расхаживал по Бродвею в косоворотке с котом Рамзесом на плече. Сам признавался, что по старинной русской привычке любил выпить. Американцев поражали длинные ногти Марго, которые она красила в изумрудно-зелёный цвет.

Осенью 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны, Конёнков вывез в СССР все свои работы. В Стране Советов к возвращенцу отнеслись весьма благосклонно: взамен утраченной мастерской на Пресне ему предоставили мастерскую на Тверской и спокойно дали творить до конца жизни. Конёнков умер в 1973 году, не дожив до ста лет всего три года.

Графика как пророчество

Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Но вернёмся к его "Графической Библии". Ещё в XX веке в запасниках его мастерской были найдены два полотна кисти скульптора, остальные раскроют значительно позже. Когда все работы были собраны в одном месте, стало ясно, что перед ценителями творчества Конёнкова большой теософский труд, в котором сплелись воедино космогония, нумерология и богословие. В его картинах прошлое переплетается с будущим человечества, библейские персонажи дополняются современниками художника, а космос как творение Бога служит отражением.

Конёнков не только читал Священное Писание, но и увлекался эзотерикой, интересовался трактатами по древней метрологии, изучал пирамиды, труды древних астрономов, книги Исаака Ньютона, предсказавшего конец света в 2060 году. Конёнков считал, что, раз астрономы могут рассчитать положение планет через сто или двести лет, можно точно так же рассчитать и будущее человечества.

Год своего рождения — 1874-й — Конёнков считал знаковым. В это время, по его мнению, начался конец света, который, по предсказаниям скульптора, не просто дата, а длительный процесс завершения мира. Его признаками являются мировые войны, болезни, голод. Себя он считал избранным.

Если Исаак Ньютон, будучи христианином, положил в основу своих вычислений разрушенный ныне храм Соломона в Иерусалиме, то Конёнков взял в основание расчётов пирамиду Хеопса. Свои расчёты и расчёты Ньютона он проиллюстрировал 17 графическими композициями.

Изучая космос, он пришёл к выводу, что центр Вселенной, к которой движется Солнечная система, олицетворяет собой Бога. Его троном является звезда Альциона в созвездии Плеяд. Оттуда Бог управляет Вселенной. Недаром первую композицию "Графической Библии" Конёнков именовал "Северным троном" — в верхней части картины он изобразил Бога-Творца, над которым сияет Альциона, а внизу было изображено Солнце, олицетворяющее Христа.

Вторая графика Конёнкова имела сюжетом спор Бога и дьявола. В нижней части размещалась египетская пирамида, а в центре был изображён земной шар в виде двух полушарий. Центральная линия, исходящая от пирамиды, указывала на символ Бога — треугольник. Конёнков посвятил много времени изучению пирамиды Хеопса и пришёл к выводу, что все её линии, изгибы коридоров и их направление неслучайны. Это карта событий, происходящих в Древнем мире. Он считал, что вершина пирамиды во времена её строительства указывала на центр Вселенной — Альциону, а первый же нисходящий коридор был обращён к звезде Альфа в созвездии Дракона, олицетворявшей дьявола. В 2170 году до нашей эры эта звезда могла находиться на месте Полярной звезды. Но пирамида для Конёнкова была не столько свидетельством прошлого, сколько инструментом для предсказания будущего.

Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Третья космогония Конёнкова изображала на момент создания графики грядущее — войну СССР с нацистской Германией, которая представлялась в виде битвы двух воинов. Вверху изображалось небесное воинство, внизу справа — Иоанн Богослов на острове Патмос, слева — библейский пророк Енох, взятый на небеса живым. Третьим "скромный" автор изобразил себя.

Самый большой интерес эзотериков сейчас возбуждает графическая композиция, изображающая процесс конца света от его начала до завершения — от первой сломанной печати до Страшного Суда и воздвижения Небесного Иерусалима. Мистики верят: именно в этой картине Конёнков зашифровал дату конца света.

Однако космогонический цикл на картине Конёнкова обрывается на 1994-м. Иллюстрация дальнейшей истории человечества так и осталась незавершённой — вернувшись в СССР, Конёнков не создал ни одной графической работы. Чем это было вызвано — остаётся лишь гадать. Могла ли его "Графическая Библия" быть всего лишь зашифрованным посланием к властям СССР, рассказывающим посвящённым в шифр о событиях в США? Ведь, по некоторым данным, он отсылал в Москву фотографии всей графики. Или же его озарения были реальны и творить графику он перестал под давлением советского атеизма? Сейчас понять сложно. Мистически настроенные поклонники творчества Конёнкова верят, что, если ответа нет в законченных работах, он может находиться в эскизах и незавершённых композициях, которые ещё предстоит изучить и интерпретировать.

Зато известно, что в конце жизни он не только творил изваяния классиков русской литературы, но и вырезал кресты для Марфо-Мариинской женской обители. Кто знает, быть может, он оставил в покое пирамиды и прочую эзотерику и всё-таки обратился к православию...

Авторы Майя Новик