Убивали даже замов губернаторов: Как братья Челышевы создали банду киллеров из диверсантов, морпехов и десантников Вчерашние комсомольцы неожиданно отбросили мораль и делали деньги — каждое убийство стоило от пяти до 25 тысяч долларов. 6 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

1990-е годы отличались страшнейшим разгулом криминала. Бандитов не пугало, что каждую неделю кладбища России пополнялись новыми могилами. С дорогих памятников на посетителей смотрели молодые, зачастую двадцатилетние жертвы разборок. Один из организаторов банды позже откровенничал с журналистами: "Я и не ожидал, что стать киллером в России так легко!"

Братья Челышевы

Свою уголовную карьеру братья Челышевы — Андрей и Сергей — начали с небольших поручений, которые выполняли для ленинградских криминальных авторитетов. В прошлом крепкие парни служили в армии: Андрей, получивший среди приятелей кличку Ферганец, был морпехом и владел всеми видами стрелкового оружия; Сергей служил десантником. Как водится, на гражданке они оказались никому не нужны, маялись без работы и без денег, поэтому, когда в кафе к ним подсели двое солидных незнакомцев и предложили за деньги выполнить несколько поручений, без колебаний согласились. Да и "работа" предстояла нетрудная — одного поколотить, другого припугнуть.

Петербург 90-х. Фото © ТАСС / Блохин Максим

Позже Андрей будет вспоминать, что было ещё одно обстоятельство, не позволившее ему отказаться от криминала. Кто-то из старых знакомых попросил его помочь с побегом из тюрьмы родственника. Челышев согласился помочь, но влез в долги, на подкуп надзирателей понадобилась громадная по тем временам сумма — 200 тысяч долларов. Кредитор, который, по словам Ферганца, был московским генералом, потребовал долг отработать — за убийство с Ферганца списывал пять тысяч долларов, но вскоре пошли "заказы" и со стороны наркобизнеса — они оплачивались куда лучше и приносили от семи до 25 тысяч долларов. Разумеется, львиная часть денег отходила главарям — исполнители получали копейки.

Организация банды

Так молодые бандиты создали банду. Кроме Челышевых в банду вошли "бойцы" Сергей Попов, Николай Смирнов, Сергей Яковлев, Сергей Рысляев, уголовники Олег Дрожжин и Алексей Терещенко, профессиональный диверсант, специалист по рукопашному бою Александр Василисин, двоюродные братья Челышевых — специалист по оружию Анатолий Волков и спортсмен Юрий Волков, а также другие сослуживцы Челышевых. Всего в банду входило до 80 бандитов. ОПГ Челышевых была самостоятельной группировкой и орудовала на территории России и Украины.

Наверное, можно воздать хвалу Советской армии — она действительно готовила отличных специалистов. Другое дело, что работать эти специалисты шли не на благо отечества, а на свой собственный карман, не задумываясь ни о советских, ни о вечных ценностях. Удивительно, но позже сыщики сочтут, что вдохновителем группировки были не сами братья, а их мать Антонина. Именно через эту женщину якобы проходили "заказы" на убийства, у неё хранился и арсенал банды.

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Агентом банды в Санкт-Петербурге и Москве был Юрий Волков — к нему стекались "заказы" из этих городов и областей. "Заказ" осуществлялся в точности как в голливудских фильмах: Волков встречался с заказчиком в кафе, где ему передавали нужную информацию о жертве и деньги за убийство.

Сколько жертв, до сих пор неизвестно

Банда Челышевых выгодно отличалась от других исполнителей высоким профессионализмом и конспирацией. Достаточно сказать, что о её существовании сыщикам стало известно только спустя семь лет — в 1998 году. Для исполнения "заказов" в разных регионах России Челышевы вербовали местных "специалистов", отвозили их на базу под Тамбовом, где исполнители ожидали, пока бандиты выследят жертву и разработают план преступления.

Первое известное сыщикам убийство бандиты совершили в 1993 году — их жертвой стала предпринимательница из города Усмань Валентина Молчанова. Женщина неосмотрительно дала взаймы 15 тысяч долларов своему знакомому Николаю Якимову. Отдавать деньги должник не спешил. Он понял, что дешевле будет убить кредитора. Ни об ответственности, ни о морали заказчик не думал — выгода, ничего личного. Убийство женщины произошло по дороге в Воронеж — на шоссе в машину, в которой ехали жертва и заказчик, подсел Олег Дрожкин. Он накинул на шею бизнесвумен удавку и задушил её, а потом преступники зарыли тело в заранее подготовленной яме в лесу.

В 1997 году по заказу конкурентов был убит столичный нефтяной воротила Владимир Роговой. Бандиты долго не могли к нему подобраться — тот всегда ездил в сопровождении телохранителей. Наконец прибегли к хитрости — вырыли яму, замаскировали её, а когда Роговой проезжал мимо, из ямы поднялся залёгший в ней киллер Алексей Терещенко и убил бизнесмена.

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В том же году бандиты убили ещё одного бизнесмена — Владимира Рогачева, который мешал криминальным авторитетам в Мичуринске: бизнесмен контролировал большую часть коммерческих структур. В его убийстве Челышевы использовали тот же план, что и с Роговым: по месту следования машины бизнесмена вырыли два окопа, в которых засели бандиты с автоматами Калашникова с оптическими прицелами. Преступление прошло "аккуратно" — исполнители так метко "отработали" жертву, что не пострадал ни один из её охранников.

Убийство вице-губернатора

Много шума в 1997 году наделало убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Это преступление было совершено по классической схеме: снайпер засел в слуховом окне крыши дома на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна и пятью выстрелами из автомата Калашникова югославского производства с оптическим прицелом "снял" вице-губернатора, когда тот с кортежем проезжал мимо. Затем бросил оружие, прошёл по крышам, спустился на землю на Литейном проспекте, сел в автомобиль и уехал. На месте преступления осталось лишь несколько волосков и обрезок медной трубы, которой снайпер подпирал чердачную дверь.

Преступление оказалось странным, в нём обвинили сразу две банды — банду Челышевых и банду Айрата Гимранова. А в 2009 году в убийстве признался бандит Алексей Гардоцкий, участник банды Сергея Зарипова.

В пользу того, что убийство Маневича было совершено киллерами Челышевых, говорили следующие улики: кусок медной трубы, обнаруженный в доме Андрея Челышева и идентичный тому, который был найден на месте "лёжки" снайпера. Волосы, найденные на месте "лёжки" снайпера, оказались идентичны волосам участника банды Челышевых Николая Смирнова. А патроны, которыми был заряжен автомат, были выкрадены из Военного института физкультуры, где в момент убийства обучался ещё один бандит Челышевых — Юрий Волков. Косвенными уликами стали галоши, в которых ходил снайпер, такие же галоши были найдены у Челышевых, и оружейное масло, которым был смазан "калаш" — аналогичный бутылёк изъяли из дома Челышевых под Тамбовом. Специалисты из ФСБ считали, что киллером был не Смирнов, а Анатолий Волков.

Криминалисты осматривают автомобиль, в котором был застрелен Михаил Маневич. Фото © Безопасность VIP-персон

Кроме убийства Маневича бандитов подозревали в причастности к гибели Влада Листьева, криминальных авторитетов Отари Квантришвили и Максима Смирнягина, предпринимателей Феликса Львова, Вадима Яфясова, Олега Кантора. Но именно убийство Маневича стало настолько громким и вызывающим, что за банду в стране взялись всерьёз.

Преследование и финал

При первых же признаках слежки со стороны силовиков банда стала распадаться. Главарь решил устранить подельников, которым меньше всего доверял, но те залегли на дно. Вскоре один из них — Василисин — был задержан за пьяную драку и в СИЗО начал хвастаться, что знает людей, у которых руки по локоть в крови. Разумеется, его сразу же допросили. Силовики разработали спецоперацию по захвату главарей банды, но Челышевы смогли улизнуть. Тем не менее в их доме были найдены множественные улики, доказывающие причастность бандитов к убийствам, и записи о "кроте" в милиции.

На основании полученных улик Прокуратура Тамбовской области выдвинула против Челышевых обвинения в убийствах и объявила их в розыск. Бандиты сначала скрывались в России, то и дело ускользая от сотрудников РУБОП, а потом уехали на родину — в Ферганскую долину (Узбекистан). Там в горах они были задержаны оперативной группой РУБОП, которая по договорённости с Ташкентом вылетела на место. Рубоповцам помог сам Бог — в горах сошёл селевой поток и отрезал бандитам путь к отступлению.

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После переговоров с правительством Узбекистана бандитов депортировали в Россию. Вскоре были задержаны ещё шесть участников группировки. Это помогло предотвратить заказное убийство командира одной из российских дивизий.

На допросах бандиты умело запутывали следствие, признаваясь в тех убийствах, которых не совершали, и отрицали очевидное. Через год в СИЗО от осложнения болезни почек скончался Сергей Челышев. Судебное разбирательство проходило в Липецке и длилось два с половиной года, однако доказать следователи смогли только три убийства и шесть разбойных нападений. В результате Андрею Чалышеву и Олегу Дрожжину дали по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, шестеро бандитов получили от восьми до 14 лет, один бандит был приговорён к трём годам за незаконное владение оружием, а Антонина Челышева была оправдана.

Авторы Александр Лаврентьев