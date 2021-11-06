Ад в Улан-Удэ в 1953 году: как столица Бурятии оказалась во власти уголовников Оглавление По дороге домой Говорят свидетели Вся власть — закону Немного статистики Летом в Улан-Удэ из лагерей хлынули амнистированные уголовники и устроили беспредел, в город ввели войска. Бандитов расстреливали на месте, машины передвигались со спецпропусками. 92318 92318 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС

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В 1950 году количество заключённых в СССР достигло 2 561 361 человека — это был абсолютный максимум за всю историю существования Страны Советов. Даже в 1939 году после массовых репрессий зэков насчитывали 1 672 438 человек. Произошло это из-за отмены смертной казни и ужесточения законодательства.

Нравы в ГУЛАГе царили жестокие. Советская власть оставалась за забором. Внутри воры и убийцы устанавливали свои порядки. В отношения между заключёнными охранники колонии не вмешивались, поэтому драки, поножовщина и ограбления продолжали совершаться и на зоне. Зная, что жить в лагере придётся годами, уголовники "прогибали" его под себя.

Государству система лагерей была выгодна. На их организацию страна тратила немногим более 12 млн рублей в год, тогда как зэки выполняли тяжёлые работы на 900 млн рублей в год и ещё выпускали промышленную продукцию более чем на 17 млн рублей.

Иногда случались массовые побеги, например в одном из лагерей Бурятии на свободу вырвалось 900 человек. Однако власти недаром строили лагеря в отдалённой местности — беглецы гибли в тайге, почти никогда не добираясь до крупных населённых пунктов. Но только не летом 1953 года, когда на свободу вышло больше 1 200 000 осуждённых. Почти полмиллиона из них были матёрыми уголовниками, сидевшими по серьёзным статьям.

По дороге домой

Лаврентий Павлович Берия. Фото © ТАСС

Масштабную амнистию затеял Берия, но прозвали её "ворошиловской", так как под указом стояла подпись председателя Президиума Верховного Совета Клима Ворошилова. После смерти Сталина Берия решил рулить страной по-новому и передать промышленные предприятия ГУЛАГа отраслевым министерствам, а сами лагеря отдать Министерству юстиции. В конце марта 1953 года было принято решение о масштабной амнистии — на свободу вышли все, чей срок был меньше пяти лет. Тем, кому дали 10 лет, срок скостили наполовину. Попали под неё и женщины с детьми, подростки, старики, больные. Но удивительным образом получилось, что больше всего на волю вышло уголовников — воров, насильников, хулиганов. Впрочем, амнистия не коснулась тех, кто сидел за умышленное убийство, бандитизм и расхищение госимущества.

В том, что "холодным летом 1953-го" произошла вспышка преступности, виноваты были прежде всего власти — они не подумали о том, чтобы как-то постараться развезти по стране амнистированных уголовников и обеспечить их работой. В результате во многих ключевых транспортных узлах страны произошло скопление бывших арестантов. Одним из таких городов стала столица Бурятская АССР — Улан-Удэ.

Уже в начале лета столица Бурятии стала наполняться толпами амнистированных зэков — они проезжали город транзитом, двигаясь с Дальнего Востока, из Магаданской области и с Внутренней Монголии, где фактически на территории Китая содержались лагеря для особо опасных преступников. Ехали они и из местных лагерей. Для них Улан-Удэ стал первым городом, который они увидели после долгих лет отсидки. Многие старались задержаться здесь подольше: кто на сутки, а кто и на неделю. Поэтому немудрено, что уже во второй половине июня кривая преступности пошла вверх, и вскоре волна насилия перехлестнула все мыслимые и немыслимые масштабы. Участились пьяная поножовщина, драки, кражи, в том числе карманные, изнасилования местных женщин, но главное — начался разбой и убийство.

Говорят свидетели

Фото © ТАСС / Михаил Барабанов

Как рассказывала в 2012 году журналистам заслуженный юрист РФ Надежда Куршева, ситуация в городе сложилась такая, что все учреждения государственного управления были переведены фактически на казарменное положение: сотрудники госструктур ночевали на работе, на раскладушках, окна нижних этажей были заложены мешками с песком, а в зданиях постоянно дежурили автоматчики — милиционеры и военные. Сама Куршева в 1953-м работала в Улан-Удэ судебным ревизором и не понаслышке знала о нравах её "подопечных" — ей, выпускнице Казанского юридического института, не раз по службе приходилось бывать в отдалённых лагерях советской пенитенциарной системы и видеть, на что способны заключённые.

Но такого не ожидали даже самые опытные силовики: в июле город на несколько дней очутился практически во власти уголовников. Самые страшные дела — разбой и убийство — происходили ночью. Днём на улицах Улан-Удэ можно было увидеть усиленные патрули милиции и дружинников. Сотрудники МВД по одному ходить опасались. Власти через ретрансляторы призывали население не выходить по вечерам из домов.

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Ночью город оказывался в лапах уголовников, которые грабили магазины, столовые, буфеты. Было несколько случаев, когда изголодавшиеся по женскому обществу зэки врывались в рабочие общежития, насиловали работниц местных предприятий и жестоко расправлялись с ними. Убивали тех, кто оказывал хоть малейшее сопротивление. В качестве орудия использовали всё, что подвернётся под руку, — вилки, столовые ножи, ножницы, душили комсомолок ремнями и косынками.

Ни местные власти, ни милиция не были готовы к тому, что город попадёт под правление бандитов. Вал преступлений длился больше недели, пока к Улан-Удэ в спешном порядке не были переброшены регулярные части из-под Читы.

В городе ввели военное положение и приостановили действие амнистии и отмену смертной казни. Поездам, идущим с востока, на некоторое время запретили останавливаться в Улан-Удэ — они проходили город без остановки. Для жителей был введён комендантский час. Всех, кого можно было заподозрить в бандитизме, расстреливали на месте, не спрашивая документов и не выясняя личности. По словам Куршевой, стрельба не стихала и днём — это расстреливали тех, кого смогли взять на месте преступления. Машины в эти две недели передвигались по городу только со спецпропусками на ветровом стекле.

Сколько бандитов было убито в эти дни, история умалчивает — все данные о двух неделях кошмара в столице Бурятской АССР были сразу же засекречены и до сих пор пылятся в архивах ФСБ. Писатель и историк Александр Пакеев из Бурятии в новелле "Грехи" описывал, как жители Улан-Удэ в том страшном году каждый вечер убирали с верёвок бельё, устраивали у дверей ловушки, загораживали мебелью окна и в частных домах спускали собак с цепей. Да и днём старались поменьше выходить из дома.

Нашествие уголовников подхлестнуло и местных преступников. Свидетель "холодного лета 1953-го" Мая Иванова (Назаренко), которая в 15-летнем возрасте вместе с мамой, младшими братом и сестрой попала в эти страшные дни в Улан-Удэ из Забайкалья, рассказывала, что в живых осталась случайно. Они вчетвером снимали угол в большом деревянном доме, но съехали из него за сутки до того, как в дом нагрянули бандиты. Действовали не просто так — по наводке. Одну из комнат в доме снимала семья, глава которой по несчастному стечению обстоятельств накануне выиграл в государственную лотерею крупный денежный приз. Ночью были вырезаны все постояльцы дома, включая детей, беременную женщину и хозяйку дома, всего восемь человек.

Убийц милиция сняла с поезда через три дня. В чемоданах нашли выигрыш — деньги. Это оказалась неприметная супружеская пара. Кем они были и по какой прихоти зарезали столько людей, непонятно. Многие, кто пережил лето 1953-го в Улан-Удэ, пронесли этот ужас через всю жизнь — закрывались, гасили по ночам свет и старались быть как можно незаметнее.

Вся власть — закону

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Тем не менее порядок был наведён в городе быстро. Вскоре амнистию в отношении злостных хулиганов, рецидивистов и грабителей отменили. В колониях беззаконие и преступления продолжались вплоть до мая 1954 года, когда в силу вступил закон, по которому стали казнить преступников, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Чтобы вразумить зэка, власти шли на беспрецедентные меры. Например, в одном из бурятских лагерей перед строем были расстреляны заключённые, которые совершили повторные преступления.

Блатной террор пережили и в других городах СССР — Иркутске, Перми, Нижнем Тагиле, Череповце. Накал страстей был разный — где-то вводили патрули на улицах, а где-то жители буквально бежали от уголовников.

Немного статистики

В 1953 году статистика СССР зарегистрировала всплеск преступности на 16,4%. Однако увеличение самых тяжких преступлений было более чем значительным — на 72% выросли случаи бандитизма, на 48% — убийств, на 176% — случаи разбоя. Количество карманных краж составило 137% по сравнению в 1952-м, а количество изнасилований возросло на 43%.

Некоторые исследователи считают, что на самом деле рост преступности составил не менее чем 150%, то есть в 1953 году она выросла в 2,5 раза по сравнению с 1952-м. По Бурятии это косвенно подтверждается количеством уголовных дел, которые были рассмотрены судом в 1953 году, — их стало больше в 2,5 раза. При этом официальная статистика отметила увеличение преступности в республике всего лишь на 7,5%. Обратно в места не столь отдалённые до апреля 1954 года в СССР отправились 84 225 человек, или 7% амнистированных. В Бурятии наиболее частой статьёй, по которой зэка отправляли обратно на зону, был бандитизм. С ним республика покончила только в 1955 году, когда была ликвидирована 241 банда — из них 82 группировки действовали в Улан-Удэ.

Авторы Майя Новик