Глава ВОЗ Гебреисус допустил появление новых штаммов ковида из-за "омикрона"
По его словам, хотя в среднем пациенты с омикрон-вариантом легче переносят заболевание, не стоит "делать ложные выводы". Эта мутация опасна и приводит к госпитализациям и смертям, подчеркнул Гебреисус.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус допустил появление новых штаммов коронавируса в будущем. Об этом говорится в твиттере организации.
"С невероятным распространением "омикрона" по всему миру новые варианты [вируса], вероятно, будут появляться", — заявил Гебреисус.
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По его словам, хотя в среднем пациенты с омикрон-штаммом легче переносят заболевание, не стоит "делать ложные выводы". Новый вариант ковида опасен и приводит к госпитализациям и смертям, подчеркнул Гебреисус.
По данным ВОЗ, за последнюю неделю рост заболеваемости CoViD-19 в мире составил 20%. За семь дней зарегистрировано 45 543 летальных исхода.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от "омикрона" чаще будут умирать пожилые и дети до трёх лет. А вот подростки, по его словам, более устойчивы к вирусу, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.
Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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