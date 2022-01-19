Глава ВОЗ Гебреисус допустил появление новых штаммов ковида из-за "омикрона"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус допустил появление новых штаммов коронавируса в будущем. Об этом говорится в твиттере организации.

"С невероятным распространением "омикрона" по всему миру новые варианты [вируса], вероятно, будут появляться", — заявил Гебреисус.

По его словам, хотя в среднем пациенты с омикрон-штаммом легче переносят заболевание, не стоит "делать ложные выводы". Новый вариант ковида опасен и приводит к госпитализациям и смертям, подчеркнул Гебреисус.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю рост заболеваемости CoViD-19 в мире составил 20%. За семь дней зарегистрировано 45 543 летальных исхода.