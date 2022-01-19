Петербуржцы смогут выбрать лучшие открытки для ветеранов ко Дню Победы

Жители Санкт-Петербурга смогут поучаствовать в выборе поздравительных открыток ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Онлайн-голосование организует газета "Петербургский дневник". Макеты были подготовлены студентами Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Поздравительные открытки для ветеранов © Газета "Петербургский дневник"

По словам замглавы городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марины Мерцаловой, в этом году впервые для подготовки открыток был использован новый подход.

"Теперь предстоит общественное обсуждение. Для этого с 08:00 18 января по 20:00 25 января на интернет-ресурсах газеты "Петербургский дневник" будут опубликованы работы конкурсантов и объявлено голосование для выбора лучших макетов. Также можно будет голосовать, позвонив по телефону 670-13-05. После чего в течение нескольких недель мы подведём итоги голосования", – уточнила Мерцалова.

Она пояснила, что идеи или макеты, не отобранные для печати, могут быть использованы для других мероприятий и поздравлений, так как студенты предложили очень много интересных решений.