Посольство РФ призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса

Посольство РФ в Вашингтон прокомментировало высказывания высокопоставленных чиновников Белого дома, Госдепа и Пентагона, заявивших об "отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе" и о том, что РФ якобы может "вторгнуться" на Украину с территории Белоруссии.

"В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".

В дипмиссии призвали США отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если Вашингтон на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта. США следовало бы вместо поставок воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договорённостей, подчеркнули в Посольстве России.