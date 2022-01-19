Посольство РФ призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса
Также в дипмиссии считают, что если Вашингтон на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, то ему следует отказаться от поставок вооружений ВСУ.
Здание Посольства России в Вашингтоне © ТАСС / Zuma
Посольство РФ в Вашингтон прокомментировало высказывания высокопоставленных чиновников Белого дома, Госдепа и Пентагона, заявивших об "отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе" и о том, что РФ якобы может "вторгнуться" на Украину с территории Белоруссии.
"В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".
В дипмиссии призвали США отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если Вашингтон на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта. США следовало бы вместо поставок воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договорённостей, подчеркнули в Посольстве России.
Ранее в Госдепе заявили, что опасаются "нападения" России на Украину через территорию Белоруссии. В американском дипведомстве переживают из-за учений, которые Москва и Минск начнут 10 февраля.
Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов накануне заявил, что наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. На это указывал и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщил, что у границ республики на территории Польши и Прибалтики находится более 30 тысяч военнослужащих. Также белорусский лидер обвинил Украину в переброске к рубежам страны подразделений Национальной гвардии из "националистов-радикалов".
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