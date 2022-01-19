В Госдепе опасаются, что Россия может "напасть" на Украину с территории Белоруссии

Власти США считают, что предстоящие совместные учения РФ и Белоруссии, которые начнутся 10 февраля , якобы могут позволить Москве атаковать Украину с северного направления. Об этом на специальном брифинге заявила сотрудник Госдепартамента Штатов высокого ранга.

"Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера", — подчеркнула она.