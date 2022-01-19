В Госдепе опасаются, что Россия может "напасть" на Украину с территории Белоруссии
В американском дипведомстве переживают из-за учений, которые Москва и Минск начнут 10 февраля.
Здание Госдепа США © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти США считают, что предстоящие совместные учения РФ и Белоруссии, которые начнутся 10 февраля, якобы могут позволить Москве атаковать Украину с северного направления. Об этом на специальном брифинге заявила сотрудник Госдепартамента Штатов высокого ранга.
"Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера", — подчеркнула она.
Представитель Госдепа выразила мнение, что для белорусов причастность Минска "к такому нападению будет совершенно неприемлема".
Ранее Госдеп назвал учения России в Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы. В свою очередь новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. На это указывал и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщил, что у границ республики на территории Польши и Прибалтики находится более 30 тысяч военнослужащих. Также белорусский лидер обвинил Украину в переброске к рубежам страны подразделений Национальной гвардии из "националистов-радикалов".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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