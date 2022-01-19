"Меня просто хотят взять в плен": Волочкова рассказала, что конфликт в самолёте с Мальдив начался из-за её любви к детям
При этом кавалер балерины привёл другую версию. По его словам, Волочкова просто сидела и пила кофе без маски, а бортпроводники заставляли её надеть индивидуальное средство защиты.
Анастасия Волочкова во время конфликта в самолёте © LIFE
Волочкова объяснила, с чего начался конфликт на борту самолёта, летевшего с Мальдив в Москву. Видео © Mash
Угодившая в скандал на борту самолёта с Мальдив в Москву Анастасия Волочкова озвучила свою версию инцидента. В беседе с Mash балерина отметила, что всё началось после того, как она уступила место ребёнку, потому что просто очень любит детей.
По словам Волочковой, на борту у неё произошёл конфликт с некой женщиной, которая схватила её за руку.
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"И она взяла меня за руку. Просто реально схватила и я думаю, господи помилуй, неужели женщины могут так бороться? Меня просто хотят взять в плен", — сказала Волочкова, добавив, что ей плевать на этих людей. При этом балерина отметила, что дома её ждёт кальян.
Волочкову в путешествии сопровождал кавалер по имени Сергей. Он приводит иную версию причин конфликта. Сергей утверждает, что балерина просто сидела и пила кофе без маски, а бортпроводники заставляли её надеть индивидуальное средство защиты. Тогда мужчина решил заступиться — мол, как же она будет тогда кофе пить? В итоге сотрудники авиакомпании не стали разбираться и заявили, что в Москве Волочкову встретят правоохранители.
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По словам бортпроводников, скандал продолжался около трёх часов, в течение которых Волочкова провоцировала их и никак не соглашалась надеть защитное средство. Очевидцы утверждают, что знаменитость была пьяна. В итоге в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.
Волочкова уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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