Волочкова объяснила, с чего начался конфликт на борту самолёта, летевшего с Мальдив в Москву. Видео © Mash

Угодившая в скандал на борту самолёта с Мальдив в Москву Анастасия Волочкова озвучила свою версию инцидента. В беседе с Mash балерина отметила, что всё началось после того, как она уступила место ребёнку, потому что просто очень любит детей.

По словам Волочковой, на борту у неё произошёл конфликт с некой женщиной, которая схватила её за руку.

"И она взяла меня за руку. Просто реально схватила и я думаю, господи помилуй, неужели женщины могут так бороться? Меня просто хотят взять в плен", — сказала Волочкова, добавив, что ей плевать на этих людей. При этом балерина отметила, что дома её ждёт кальян.

Волочкову в путешествии сопровождал кавалер по имени Сергей. Он приводит иную версию причин конфликта. Сергей утверждает, что балерина просто сидела и пила кофе без маски, а бортпроводники заставляли её надеть индивидуальное средство защиты. Тогда мужчина решил заступиться — мол, как же она будет тогда кофе пить? В итоге сотрудники авиакомпании не стали разбираться и заявили, что в Москве Волочкову встретят правоохранители.

По словам бортпроводников, скандал продолжался около трёх часов, в течение которых Волочкова провоцировала их и никак не соглашалась надеть защитное средство. Очевидцы утверждают, что знаменитость была пьяна. В итоге в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.