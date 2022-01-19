Салливан заявил, что США видят снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена

США фиксируют снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией. Об этом заявил Джейк Салливан — помощник лидера Соединённых Штатов Джо Байдена по национальной безопасности.

"Мы верим, что в последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения сложных атак вирусов-вымогателей, снижение такой активности", — сказал Салливан в беседе с Foreign Policy.