Салливан заявил, что США видят снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
Он напомнил, что на прошлой неделе в России задержали нескольких подозреваемых в участии в хакерской группировке REvil.
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в формате видеоконференции © ТАСС / EPA / SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
США фиксируют снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией. Об этом заявил Джейк Салливан — помощник лидера Соединённых Штатов Джо Байдена по национальной безопасности.
"Мы верим, что в последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения сложных атак вирусов-вымогателей, снижение такой активности", — сказал Салливан в беседе с Foreign Policy.
Чиновник напомнил, что на прошлой неделе в РФ было задержано несколько подозреваемых в организации атак против американских компаний. Салливан уточнил, что эта тенденция наблюдается на фоне контактов Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.
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