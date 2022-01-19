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Госсекретарь Казахстана: Спецслужбы установили участие экстремистов в массовых беспорядках

По словам Ерлана Карина, в 20-х числах декабря в республику одновременно прибыла группа иностранцев, которые 7 и 8 января пытались покинуть страну по разным маршрутам.

18 января, 22:07

© LIFE / Антон Старков

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что в массовых беспорядках в стране участвовали члены ряда радикальных экстремистских организаций.

"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана", сказал Карин в эфире телеканала "Хабар 24".

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Также, по его словам, казахстанские радикалы зарубежных экстремистских организаций пытались использовать эти события для развязывания новых атак. Однако эти попытки удалось своевременно пресечь. Карин добавил, что в 20-х числах декабря в республику одновременно прибыла группа иностранцев, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разным маршрутам.

18 января стало известно, что режим ЧП отменён на всей территории Казахстана, однако, уточнил госсекретарь, антитеррористическая операция продолжится в отдельных районах.

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Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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