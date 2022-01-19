Госсекретарь Казахстана: Спецслужбы установили участие экстремистов в массовых беспорядках

"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана", — сказал Карин в эфире телеканала "Хабар 24".

Также, по его словам, казахстанские радикалы зарубежных экстремистских организаций пытались использовать эти события для развязывания новых атак. Однако эти попытки удалось своевременно пресечь. Карин добавил, что в 20-х числах декабря в республику одновременно прибыла группа иностранцев, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разным маршрутам.