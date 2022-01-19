Госсекретарь Казахстана: Спецслужбы установили участие экстремистов в массовых беспорядках
По словам Ерлана Карина, в 20-х числах декабря в республику одновременно прибыла группа иностранцев, которые 7 и 8 января пытались покинуть страну по разным маршрутам.
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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что в массовых беспорядках в стране участвовали члены ряда радикальных экстремистских организаций.
"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана", — сказал Карин в эфире телеканала "Хабар 24".
Также, по его словам, казахстанские радикалы зарубежных экстремистских организаций пытались использовать эти события для развязывания новых атак. Однако эти попытки удалось своевременно пресечь. Карин добавил, что в 20-х числах декабря в республику одновременно прибыла группа иностранцев, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разным маршрутам.
18 января стало известно, что режим ЧП отменён на всей территории Казахстана, однако, уточнил госсекретарь, антитеррористическая операция продолжится в отдельных районах.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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