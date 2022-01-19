Госдеп испугался, что новая Конституция Белоруссии позволит разместить там ядерные силы РФ

Власти США опасаются, что принятие новой Конституции Белоруссии может привести к размещению в республике ядерных сил России. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

"Предложенные изменения <...> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией (своих. — Прим. Лайфа) сил на белорусской территории", — отметила представитель Госдепа.