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Госдеп испугался, что новая Конституция Белоруссии позволит разместить там ядерные силы РФ

По словам представителя американского дипведомства, об этом якобы говорят некоторые формулировки в документе.

18 января, 21:27

© ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти США опасаются, что принятие новой Конституции Белоруссии может привести к размещению в республике ядерных сил России. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

"Предложенные изменения <...> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией (своих. — Прим. Лайфа) сил на белорусской территории", — отметила представитель Госдепа.

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По её словам, проект конституционных изменений может указывать на планы Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил РФ.

Опубликован проект новой Конституции Белоруссии

Опубликован проект новой Конституции Белоруссии

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. По его словам, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши. Экс-глава управления Минобороны РФ Леонид Ивашов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии только в качестве ответной меры.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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