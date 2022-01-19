Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
Затем начался пожар. Огонь распространился на шоссе Кахраманмараш – Газиантеп. Есть угроза жилым кварталам.
В городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв на нефтепроводе. Об этом сообщает телеканал A Haber.
"После взрыва на месте возник пожар. Власти обеспокоены тем, что огонь перекинется на жилые кварталы", — говорится в сообщении.
Огонь распространился и на шоссе Кахраманмараш – Газиантеп. В район инцидента было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в обоих направлениях. При этом, по словам главы муниципалитета Хайреттина Гюнгёра, в результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.
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