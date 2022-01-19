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Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции

Затем начался пожар. Огонь распространился на шоссе Кахраманмараш – Газиантеп. Есть угроза жилым кварталам.

18 января, 21:00

Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции © Twitter / savasugurlu2023

Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции © Twitter / savasugurlu2023

В городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв на нефтепроводе. Об этом сообщает телеканал A Haber.

"После взрыва на месте возник пожар. Власти обеспокоены тем, что огонь перекинется на жилые кварталы", — говорится в сообщении.

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Огонь распространился и на шоссе Кахраманмараш – Газиантеп. В район инцидента было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в обоих направлениях. При этом, по словам главы муниципалитета Хайреттина Гюнгёра, в результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее на севере Венесуэлы произошёл взрыв на нефтепроводе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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