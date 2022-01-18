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FT: Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций

Взаимозависимость РФ и ЕС делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими, отмечает издание.

18 января, 20:17

© Pixabay

РФ более подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны, из-за их зависимости от российских поставок энергоносителей. Об этом пишет газета Financial Times.

"При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы предпринять ответные меры в виде ограничения поставок", — отмечают аналитики издания.

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FT пишет, что ЕС импортирует 40% своего газа и 25% нефти из России. Помимо этого, Запад зависит от поставок титана из РФ. Таким образом, эта взаимозависимость может помешать применению более широких санкций со стороны Запада против российского финансового сектора, подчёркивают эксперты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям на тему санкций против российских госбанков. Он посоветовал ориентироваться не на сообщения в СМИ, а на заявления официальных органов "тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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