Звезду фильма "Курьер" Дунаевского госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Актёр Фёдор Дунаевский попал в больницу с травмой головы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным СМИ, артист упал и ударился головой, когда выходил из такси. В результате он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также отмечается, что, по неподтверждённой информации, в момент происшествия Дунаевский был пьян. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются. Официального подтверждения случившегося пока нет.

Фёдору Дунаевскому 52 года. Многим зрителям он известен по своей первой роли — Ивана Мирошникова в фильме "Курьер" режиссёра Карена Шахназарова.