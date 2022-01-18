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Звезду фильма "Курьер" Дунаевского госпитализировали с черепно-мозговой травмой

По данным СМИ, 52-летний артист упал и ударился головой, когда выходил из такси. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

18 января, 19:56
<p>Фёдор Дунаевский © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фёдор Дунаевский © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Фёдор Дунаевский попал в больницу с травмой головы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным СМИ, артист упал и ударился головой, когда выходил из такси. В результате он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также отмечается, что, по неподтверждённой информации, в момент происшествия Дунаевский был пьян. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются. Официального подтверждения случившегося пока нет.

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Фёдору Дунаевскому 52 года. Многим зрителям он известен по своей первой роли — Ивана Мирошникова в фильме "Курьер" режиссёра Карена Шахназарова.

Ранее Лайф рассказывал, что родственники вывезли из дома престарелых вещи госпитализированного актёра Леонида Куравлёва. В самом учреждении заявили, что готовы принять артиста обратно в любой момент. Тем временем, по словам сына, Куравлёву уже стало лучше.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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