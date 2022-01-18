Под Волгоградом танк снёс опору высоковольтной линии и оставил без света 4 тысячи человек
Восстановить подачу электричества планируется до пятницы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Под Волгоградом танк снёс опору высоковольтной линии и оставил без света 4 тысячи человек. Кадр видео © LIFE
Под Волгоградом танк снёс опору высоковольтной линии и оставил без света 4 тысячи человек. Видео © LIFE
В Волгоградской области танкист-срочник на Т-72Б снёс опору высоковольтной линии, оставив без электричества около четырёх тысяч человек в шести посёлках Городищенского района. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. Кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Инцидент произошёл днём 18 января примерно в 40 км от Волгограда. По данным источника Лайфа, колонна тяжёлой военной техники двигалась вдоль высоковольтной линии, одна из машин врезалась в бетонную опору и снесла её, оборвав провода с напряжением 110 киловольт. Восстановить линию планируется до пятницы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
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