Представитель Белого дома Псаки заявила, что Россия может в любой момент атаковать Украину
По её словам, позиция Вашингтона заключается в том, что у Москвы есть два пути: дипломатический и "другой".
Джен Псаки © ТАСС / Zuma
Власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", — сказала она во время брифинга.
По словам Псаки, позиция Вашингтона заключается в том, что у Москвы есть два пути: дипломатический и "другой".
"России самой предстоит определить, по какому пути она пойдёт, и последствия будут серьёзными, если они не пойдут путём дипломатии", — заявила представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон пока не исключает никаких мер против РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России на Украине.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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