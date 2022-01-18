Представитель Белого дома Псаки заявила, что Россия может в любой момент атаковать Украину

Власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", — сказала она во время брифинга.

По словам Псаки, позиция Вашингтона заключается в том, что у Москвы есть два пути: дипломатический и "другой".

"России самой предстоит определить, по какому пути она пойдёт, и последствия будут серьёзными, если они не пойдут путём дипломатии", — заявила представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон пока не исключает никаких мер против РФ.