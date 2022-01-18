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Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому" отказом банков давать кредиты

При этом Вадим Чебан заверил, что компания "выплатит всё, но чуть позже". Речь идёт о 25 миллионах долларов.

18 января, 19:14

Здание компании "Молдовагаз" © ТАСС / Вадим Денисов

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания перевела "Газпрому" треть авансового платежа за январь, однако полностью выплатить его не может, так как банки отказались предоставлять кредиты.

"Мы заплатили 23 миллиона из 63 миллионов долларов. К четвергу мы заплатим ещё 15 миллионов долларов, и я думаю, что мы будем должны ещё 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", — приводит слова Чебана издание Ziarul de Garda.

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Глава "Молдовагаза" добавил, что попросил "Газпром" отложить срок погашения платежа (25 миллионов долларов) до конца января, мотивировав это тем, что банки отказались давать кредиты.

"Мы будем расплачиваться каждый день, выплатим всё, но чуть позже. Тем более что мы ждём пересмотра тарифа", — сказал Чебан.

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Ранее глава Парламента Молдавии Игорь Гросу допустил введение режима ЧП из-за кризиса в энергетике. Сейчас правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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