Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому" отказом банков давать кредиты

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания перевела "Газпрому" треть авансового платежа за январь, однако полностью выплатить его не может, так как банки отказались предоставлять кредиты.

"Мы заплатили 23 миллиона из 63 миллионов долларов. К четвергу мы заплатим ещё 15 миллионов долларов, и я думаю, что мы будем должны ещё 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", — приводит слова Чебана издание Ziarul de Garda.

Глава "Молдовагаза" добавил, что попросил "Газпром" отложить срок погашения платежа (25 миллионов долларов) до конца января, мотивировав это тем, что банки отказались давать кредиты.

"Мы будем расплачиваться каждый день, выплатим всё, но чуть позже. Тем более что мы ждём пересмотра тарифа", — сказал Чебан.