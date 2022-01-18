Пентагон: США не станут отправлять свои войска на Украину
Но, по словам представителя ведомства, Вашингтон продолжит искать способы помочь Киеву "защищать себя".
Фото © Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что США не станут отправлять свои войска на Украину, но направят партнёрам другую военную помощь. Вместе с тем в Незалежной работу в качестве инструкторов продолжат бойцы Национальной гвардии из штата Флорида.
"У нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты на Украину. Никаких изменений в миссии флоридской Национальной гвардии на местности [не планируется]", — сказал он журналистам.
Кёрби также отметил, что США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления её обороноспособности. Он заявил о намерении Вашингтона продолжать искать способы помочь Киеву защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что Украина получит от Дании денежную поддержку в размере €22 млн. Эти средства пойдут на усиление военных сил Незалежной и на приведение её военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО.
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