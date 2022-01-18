Пентагон: США не станут отправлять свои войска на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что США не станут отправлять свои войска на Украину, но направят партнёрам другую военную помощь. Вместе с тем в Незалежной работу в качестве инструкторов продолжат бойцы Национальной гвардии из штата Флорида.

"У нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты на Украину. Никаких изменений в миссии флоридской Национальной гвардии на местности [не планируется]", — сказал он журналистам.

Кёрби также отметил, что США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления её обороноспособности. Он заявил о намерении Вашингтона продолжать искать способы помочь Киеву защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности.