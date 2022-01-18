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Эксперт Телешова назвала звёзд, речь которых выдаёт в них пустоту и безграмотность

Бузова оказалась обладателем неплохой литературной речи на фоне других современных тиктокеров и блогеров.

18 января, 18:50
<p>Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова, блогер Даня Милохин, блогер Настя Ивлеева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYG1b9rM8c7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a>, ТАСС / Елизавета Клементьева, Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYKNwhBgiJU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова, блогер Даня Милохин, блогер Настя Ивлеева. Фото © Instagram / buzova86, ТАСС / Елизавета Клементьева, Instagram / _agentgirl_

По речи человека можно судить о его грамотности, начитанности и культурном уровне. Какой интеллект скрывают современные кумиры молодёжи, рассказала изданию kp.ru речевой тренер и основатель "Центра красноречия" Ксения Телешова, просмотрев их интервью.

Лучше всего подкована в вопросах грамотности телеведущая Ольга Бузова, отметила эксперт. Судя по тому, как артистка строит фразы и умеет искромётно реагировать на острые вопросы, можно предположить, что она читает и работает над собой. Её словарный запас стал явно шире, чем был лет пять назад. Бузова говорит чисто и чётко, чего нельзя сказать о тиктокере Дане Милохине.

"Милохин — это адепт примитивной речи: "Ты забираешь мой шмот. Типа он тебе больше идёт". Вместе с тем, он не звезда-однодневка, он не так прост, как кажется. Очевидно, Даня умеет располагать к себе, он научился выживать, чувствовать собеседника и одарённо манипулировать массовым сознанием", — уточнила Телешова.

Удивляет и отталкивает обилием речевых ошибок телеведущая Анастасия Ивлеева. Зачастую она коверкает слова на "американский" манер. К тому же девушка не умеет изящно вплетать просторечия и мат в свою речь, добавила эксперт.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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