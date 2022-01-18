Эксперт Телешова назвала звёзд, речь которых выдаёт в них пустоту и безграмотность

По речи человека можно судить о его грамотности, начитанности и культурном уровне. Какой интеллект скрывают современные кумиры молодёжи, рассказала изданию kp.ru речевой тренер и основатель "Центра красноречия" Ксения Телешова, просмотрев их интервью.

Лучше всего подкована в вопросах грамотности телеведущая Ольга Бузова, отметила эксперт. Судя по тому, как артистка строит фразы и умеет искромётно реагировать на острые вопросы, можно предположить, что она читает и работает над собой. Её словарный запас стал явно шире, чем был лет пять назад. Бузова говорит чисто и чётко, чего нельзя сказать о тиктокере Дане Милохине.

"Милохин — это адепт примитивной речи: "Ты забираешь мой шмот. Типа он тебе больше идёт". Вместе с тем, он не звезда-однодневка, он не так прост, как кажется. Очевидно, Даня умеет располагать к себе, он научился выживать, чувствовать собеседника и одарённо манипулировать массовым сознанием", — уточнила Телешова.

Удивляет и отталкивает обилием речевых ошибок телеведущая Анастасия Ивлеева. Зачастую она коверкает слова на "американский" манер. К тому же девушка не умеет изящно вплетать просторечия и мат в свою речь, добавила эксперт.