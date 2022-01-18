"Роскосмос" удивили волнения NASA об утечке воздуха в модуле "Звезда" на МКС

Средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС вскоре доставят на грузовом корабле "Прогресс", после этого космонавты немедленно приступят к окончательному устранению утечки. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", — указано в заявлении.

Кроме того, в "Роскосмосе" уточнили, что отечественные космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров в декабре 2021 года выявили возможное последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха.

При этом в NASA в случае крайней необходимости рассматривало вариант с полной изоляцией отсека модуля "Звезда".

"Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление", — подчеркнули в пресс-службе "Роскосмоса".