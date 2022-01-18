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"Роскосмос" удивили волнения NASA об утечке воздуха в модуле "Звезда" на МКС

Там отметили, что беспокойство западных партнёров, захотевших изолировать отсек, необоснованно.

18 января, 18:36

© Pixabay

Средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС вскоре доставят на грузовом корабле "Прогресс", после этого космонавты немедленно приступят к окончательному устранению утечки. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", — указано в заявлении.

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Кроме того, в "Роскосмосе" уточнили, что отечественные космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров в декабре 2021 года выявили возможное последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха.

При этом в NASA в случае крайней необходимости рассматривало вариант с полной изоляцией отсека модуля "Звезда".

"Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление", — подчеркнули в пресс-службе "Роскосмоса".

Добавим, что небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал её. Утверждалось, что эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

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Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал, что американские астронавты останутся на МКС как минимум до 2030 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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