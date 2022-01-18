Главреда "Новой газеты" и издание оштрафовали за отсутствие маркировки
Журналист должен выплатить 4 тысячи рублей, а издание — 40 тысяч рублей.
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Мировой суд в Москве назначил административные штрафы главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и газете за отсутствие маркировки запрещённой в РФ организации. Речь идёт о статье "Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности".
"Дмитрию Муратову решением суда назначен административный штраф в размере четырёх тысяч рублей, а "Новой газете" — 40 тысяч рублей", — рассказали ТАСС в инстанции.
Ранее сообщалось, что IT-гигант Google погасил многомиллионный штраф перед Россией за неудаление запрещённого российским законодательством контента.
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