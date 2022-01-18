Главреда "Новой газеты" и издание оштрафовали за отсутствие маркировки

Мировой суд в Москве назначил административные штрафы главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и газете за отсутствие маркировки запрещённой в РФ организации. Речь идёт о статье "Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности".