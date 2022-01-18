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Главреда "Новой газеты" и издание оштрафовали за отсутствие маркировки

Журналист должен выплатить 4 тысячи рублей, а издание — 40 тысяч рублей.

18 января, 18:20

© Pixabay

Мировой суд в Москве назначил административные штрафы главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и газете за отсутствие маркировки запрещённой в РФ организации. Речь идёт о статье "Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности".

"Дмитрию Муратову решением суда назначен административный штраф в размере четырёх тысяч рублей, а "Новой газете" — 40 тысяч рублей", рассказали ТАСС в инстанции.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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