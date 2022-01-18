В ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

ООН поддерживает проведение встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве 21 января в условиях напряжённости в регионе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряжённости в регионе, и надеемся, что результатом встречи станет снижение напряжённости", — сказал Дюжаррик.