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В ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

В организации выразили надежду, что результатом встречи станет снижение напряжённости в регионе.

18 января, 17:47
<p>Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

ООН поддерживает проведение встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве 21 января в условиях напряжённости в регионе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряжённости в регионе, и надеемся, что результатом встречи станет снижение напряжённости", — сказал Дюжаррик.

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Ранее Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча сейчас находится в стадии активной проработки.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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