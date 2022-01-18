НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями.

18 января, 17:20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево). Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Женеве в эту пятницу, 21 января, пройдёт встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщил представитель Госдепартамента США. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности.

"Это настоящая возможность для США поделиться с Россией серьёзными опасениями и понять, есть ли возможность для нахождения Россией и Соединёнными Штатами точек соприкосновения", — заявили в Госдепе на брифинге.

Уточняется, что Блинкен в ходе предстоящих переговоров намерен "призвать Россию незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации".

Захарова сообщила об активной проработке встречи Лаврова и Блинкена

Захарова сообщила об активной проработке встречи Лаврова и Блинкена

Ранее Лайф писал, генсек НАТО предложил РФ продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время. Он отметил, что союзники альянса готовы к новым встречам, чтобы выдвинуть конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1