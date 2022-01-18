Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево). Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
В Женеве в эту пятницу, 21 января, пройдёт встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщил представитель Госдепартамента США. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности.
"Это настоящая возможность для США поделиться с Россией серьёзными опасениями и понять, есть ли возможность для нахождения Россией и Соединёнными Штатами точек соприкосновения", — заявили в Госдепе на брифинге.
Уточняется, что Блинкен в ходе предстоящих переговоров намерен "призвать Россию незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации".
Ранее Лайф писал, генсек НАТО предложил РФ продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время. Он отметил, что союзники альянса готовы к новым встречам, чтобы выдвинуть конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов.
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