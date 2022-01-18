Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

В Женеве в эту пятницу, 21 января, пройдёт встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщил представитель Госдепартамента США. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности.

"Это настоящая возможность для США поделиться с Россией серьёзными опасениями и понять, есть ли возможность для нахождения Россией и Соединёнными Штатами точек соприкосновения", — заявили в Госдепе на брифинге.

Уточняется, что Блинкен в ходе предстоящих переговоров намерен "призвать Россию незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации".