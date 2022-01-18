Уральские учёные заявили о новой мутации "омикрона"

Новая мутация штамма "омикрон" ВА2 начала вытеснять основной южноафриканский подвид коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главного профилактолога УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева. По его словам, ВА2 имеет существенные отличия в спайк-белке и распространяется ещё более стремительно, чем изначальная конфигурация.

По словам Токарева, ВА2 начал вытеснять обычный "омикрон" в Дании, наращивает распространение в Великобритании, проявляет активность в Швеции и Израиле.

"Это лучшее доказательство того, что на одном южноафриканском штамме пандемия не закончится и "омикрон" точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты", — комментирует эксперт.

По словам кандидата медицинских наук Николая Крючкова, эволюция "омикрона" пошла по боковым веткам не случайно — это вирус-"мутант", который в течение нескольких месяцев дозревал в организме животного или человека с иммунодефицитом. При этом, по мнению иммунолога, дельта-штамм ещё даст о себе знать.

"Дельта" ушла из повестки, но мы понимаем, что остаточное количество вирусов где-то может циркулировать. То есть штамм скроется, а потом даст супермутацию. Следующий потомок "дельты" может быть какой-нибудь боковой", — рассуждает Крючков.