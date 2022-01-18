Врач Тяжельников предостерёг от приёма антибиотиков при "омикроне"

При появлении симптомов коронавирусного штамма "омикрон" нельзя пить антибиотики, они не только бесполезны в лечении, но и могут нанести вред организму. Лучше приобрести противовирусные препараты. Такую рекомендацию дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов", — пояснил он в разговоре с РИА "Новости".

К таким признакам он отнёс слабость, боль в мышцах, кашель, насморк, температуру. Они свидетельствуют о протекании ковида по типу классического ОРВИ. Чтобы облегчить своё состояние, врач посоветовал капли в нос, полоскание горла, а температуру сбивать, если она поднялась выше 38 градусов. Эксперт добавил, что следует на время болезни исключить тяжёлую пищу, пить больше жидкости и не забывать о продуктах, богатых витамином С, — это, в первую очередь, лимоны.