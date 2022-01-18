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Врач Тяжельников предостерёг от приёма антибиотиков при "омикроне"

Если речь о лёгкой форме заболевания, то лечение будет проходить точно так же, как при ОРВИ.

18 января, 17:04

© Pixabay

При появлении симптомов коронавирусного штамма "омикрон" нельзя пить антибиотики, они не только бесполезны в лечении, но и могут нанести вред организму. Лучше приобрести противовирусные препараты. Такую рекомендацию дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов", — пояснил он в разговоре с РИА "Новости".

К таким признакам он отнёс слабость, боль в мышцах, кашель, насморк, температуру. Они свидетельствуют о протекании ковида по типу классического ОРВИ. Чтобы облегчить своё состояние, врач посоветовал капли в нос, полоскание горла, а температуру сбивать, если она поднялась выше 38 градусов. Эксперт добавил, что следует на время болезни исключить тяжёлую пищу, пить больше жидкости и не забывать о продуктах, богатых витамином С, — это, в первую очередь, лимоны.

В Москве зафиксирован 1241 случай заражения "омикроном"

В Москве зафиксирован 1241 случай заражения "омикроном"

Ранее Лайф рассказал, кому не грозят постковидные осложнения при "омикроне". Коронавирус провоцирует в организме повышение аутоантител, которые вызывают различные патологии, поражают суставы, почки и прочие органы. Защитить может своевременная вакцинация.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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