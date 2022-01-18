Захарова сообщила об активной проработке встречи Лаврова и Блинкена
Так она ответила на вопрос о том, можно ли в скором времени ожидать новых переговоров между политиками.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен могут встретиться в ближайшее время и данный вопрос сейчас находится в стадии активной проработки.
"Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, можно ли в скором времени ожидать встречи Лаврова и Блинкена в Европе.
Ранее сегодня руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил о состоявшемся разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стороны обсудили по телефону прошедшие на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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