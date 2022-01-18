Захарова сообщила об активной проработке встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен могут встретиться в ближайшее время и данный вопрос сейчас находится в стадии активной проработки.

"Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, можно ли в скором времени ожидать встречи Лаврова и Блинкена в Европе.