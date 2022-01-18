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В аэропорту Пулково экстренно сел самолёт, летевший из Дубая в Сан-Франциско

Причиной аварийной посадки стала неисправность системы управления лайнером.

18 января, 16:46

Фото © Pexels

В Петербурге в аэропорту Пулково вынужденно сел самолёт Boeing-777 компании Emirates. Воздушное судно направлялось из Дубая в Сан-Франциско. На его борту находилось 246 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало нарушение системы управления самолётом. Пилоты экипажа в связи с экстренной ситуацией приняли решение посадить воздушное судно в аэропорту Санкт-Петербурга. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения резервным экипажем.

А ранее в Сочи ураганный ветер едва не снёс заходящий на посадку самолёт. "Кошмар аэрофоба" засняли на видео очевидцы.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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