В аэропорту Пулково экстренно сел самолёт, летевший из Дубая в Сан-Франциско

В Петербурге в аэропорту Пулково вынужденно сел самолёт Boeing-777 компании Emirates. Воздушное судно направлялось из Дубая в Сан-Франциско. На его борту находилось 246 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало нарушение системы управления самолётом. Пилоты экипажа в связи с экстренной ситуацией приняли решение посадить воздушное судно в аэропорту Санкт-Петербурга. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения резервным экипажем.