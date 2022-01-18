Молния ударила в самолёт "Уральских авиалиний" во время посадки в Сочи

В Сочи в самолёт во время посадки попала молния, в результате пассажиры и экипаж воздушного судна не пострадали. Об инциденте сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полётов для проверки технического состояния. Пассажиры отменённого рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", — говорится в сообщении.