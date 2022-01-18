Молния ударила в самолёт "Уральских авиалиний" во время посадки в Сочи
Воздушное судно было отстранено от полётов для проверки технического состояния, а пассажиры распределены на другой рейс.
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В Сочи в самолёт во время посадки попала молния, в результате пассажиры и экипаж воздушного судна не пострадали. Об инциденте сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полётов для проверки технического состояния. Пассажиры отменённого рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", — говорится в сообщении.
К слову, стихия сегодня не очень благосклонна к самолётам в Сочи. Ранее сильный ветер решил усложнить работу пилотам пассажирских лайнеров, которые направляются в аэропорт курортного города. Очевидцы сняли, как порывы ветра до 30 метров в секунду буквально сносят самолёты, заходящие на посадку.
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