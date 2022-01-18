Россиянам рассказали, что взять с собой на крещенские купания

Многие россияне собираются окунуться в прорубь во время Крещения, однако не все знают, что необходимо иметь при себе в этот момент. Глава спортивного объединения "Сильная Россия" Константин Блохин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, что в первую очередь стоит подумать, как согреваться после погружения в ледяную воду.

Соорганизатор крещенских купаний в Петербурге отметил, что следует запастись согревающим напитком, однако точно не алкоголем. Про него, по словам Блохина, лучше забыть. Для такого дела идеально подойдёт, например, горячий чай с мёдом и имбирём. Кроме того, нужно взять жёсткое махровое полотенце для растирания тела после окунания и тапочки, которые сразу же следует обуть.

Блохин добавил, что в этом году в Питере не будет морозов на Крещение, поэтому организаторы купаний предусмотрели возможность продолжить мостик, который ведёт к главной иордани города, у Петропавловской крепости, до самого берега. Помимо этого не забыли и про меры безопасности. Во время купаний будут дежурить спасатели, волонтёры, полиция и врачи. Кроме того, все желающие погреться смогут зайти в специально оборудованные палатки.