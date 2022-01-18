"Выглядит странно": Запись самописцев самолёта Ryanair с решением следовать в Минск не сохранилась
Всё потому, что экипаж после посадки воздушного судна в республике не выключил регистратор.
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Глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский заявил, что аудиозапись самописцев самолёта Ryanair с момента принятия решения посадить воздушное судно в Минске не сохранилась. На борту воздушного судна находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.
"Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолёта в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске", — заявил Сикорский, слова которого приводит БелТА. Он подчеркнул, что ситуация выглядит странно.
Ранее в Прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолёта Ryanair не было. В ведомстве пришли к выводу, что на это указывали действия экстренных служб в аэропорту.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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