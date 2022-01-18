Глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский заявил, что аудиозапись самописцев самолёта Ryanair с момента принятия решения посадить воздушное судно в Минске не сохранилась. На борту воздушного судна находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

"Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолёта в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске", — заявил Сикорский, слова которого приводит БелТА. Он подчеркнул, что ситуация выглядит странно.