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В Свердловской области мужчина попытался совершить суицид в отделе полиции

Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение.

18 января, 16:42
<p>Мужчина нанёс себе травмы в участке полиции © <a href="https://t.me/shot_shot/33671" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина нанёс себе травмы в участке полиции © SHOT

Житель Свердловской области попытался покончить с собой в ОВД Пышмы, пишет SHOT. 44-летний Сергей Медведев пришёл в отдел полиции, предварительно послав голосовое сообщение бывшей девушке с угрозами убить себя.

Перед попыткой суицида он набрался храбрости с помощью алкоголя. Как отмечает телеграм-канал, в ОВД он решил при свидетелях нанести себе травмы с расчётом, что ему не дадут довести начатое до конца. Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение. План сработал. Полицейские спасли мужчину и доставили в больницу, где работает медсестрой его экс-возлюбленная. Сейчас он проходит там лечение.

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Ранее стало известно, что мужчина расстрелял семью в Вологодской области и покончил с собой. Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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