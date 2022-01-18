В Свердловской области мужчина попытался совершить суицид в отделе полиции
Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение.
Мужчина нанёс себе травмы в участке полиции © SHOT
Житель Свердловской области попытался покончить с собой в ОВД Пышмы, пишет SHOT. 44-летний Сергей Медведев пришёл в отдел полиции, предварительно послав голосовое сообщение бывшей девушке с угрозами убить себя.
Перед попыткой суицида он набрался храбрости с помощью алкоголя. Как отмечает телеграм-канал, в ОВД он решил при свидетелях нанести себе травмы с расчётом, что ему не дадут довести начатое до конца. Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение. План сработал. Полицейские спасли мужчину и доставили в больницу, где работает медсестрой его экс-возлюбленная. Сейчас он проходит там лечение.
Ранее стало известно, что мужчина расстрелял семью в Вологодской области и покончил с собой. Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.
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