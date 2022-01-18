В Свердловской области мужчина попытался совершить суицид в отделе полиции

Перед попыткой суицида он набрался храбрости с помощью алкоголя. Как отмечает телеграм-канал, в ОВД он решил при свидетелях нанести себе травмы с расчётом, что ему не дадут довести начатое до конца. Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение. План сработал. Полицейские спасли мужчину и доставили в больницу, где работает медсестрой его экс-возлюбленная. Сейчас он проходит там лечение.