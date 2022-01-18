ИКАО подтвердила, что белорусский истребитель Миг-29 не перехватывал самолёт с Протасевичем

Эксперты ИКАО (Международной организации гражданской авиации) не выявили факта принуждения белорусским истребителем МиГ-29 к посадке самолёта авиакомпании Ryanair весной прошлого года в Минске. Об этом сообщил во вторник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский. Таким образом, международная структура подтвердила версию, которую с самого начала излагал официальный Минск.

"В отчёте отмечено, что группой ИКАО самого факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолёта МиГ-29, в чём изначально обвиняли Беларусь, не выявлено", — пояснил Сикорский в интервью телеканалу "Беларусь-1".