ИКАО подтвердила, что белорусский истребитель Миг-29 не перехватывал самолёт с Протасевичем
Таким образом, международная структура подтвердила версию, которую с самого начала излагал официальный Минск, комментируя обстоятельства посадки борта авиакомпании Ryanair.
Самолет авиакомпании Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, прибыл в Вильнюс. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Эксперты ИКАО (Международной организации гражданской авиации) не выявили факта принуждения белорусским истребителем МиГ-29 к посадке самолёта авиакомпании Ryanair весной прошлого года в Минске. Об этом сообщил во вторник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский. Таким образом, международная структура подтвердила версию, которую с самого начала излагал официальный Минск.
"В отчёте отмечено, что группой ИКАО самого факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолёта МиГ-29, в чём изначально обвиняли Беларусь, не выявлено", — пояснил Сикорский в интервью телеканалу "Беларусь-1".
Он отметил, что со стороны лётного и кабинного экипажа воздушного судна "никаких визуальных сигналов не наблюдалось", что также получило подтверждение в отчёте ИКАО и доказывает, что перехвата со стороны МиГ-29 не было.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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