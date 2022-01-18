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Польша обратилась к НАТО с просьбой проводить больше учений в регионе

Варшава заявила, что сейчас "очень большой нажим" в переговорах с альянсом делается на это.

18 января, 17:00

Фото © NATO

Польша призывает НАТО продолжать активные военные учения в её регионе в связи с белорусско-российскими учениями "Союзная решимость — 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом заявил журналистам глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

"Это [белорусско-российские учения] ведёт к тому, что в разговорах с нашими союзниками по НАТО мы очень большой нажим делаем на то, чтобы, в свою очередь, политика наших союзнических учений была продолжена", — сказал Солох после окончания совещания с участием президента страны Анджея Дуды.

Совместные учения российских и белорусских военных начнутся 10 февраля

Совместные учения российских и белорусских военных начнутся 10 февраля

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у границ республики на территории Польши и Прибалтики находится более 30 тысяч военнослужащих. Он также обвинил Украину в переброске к белорусским рубежам подразделений национальной гвардии из "националистов-радикалов".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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