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Генсек НАТО предложил РФ продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время

Он отметил, что союзники НАТО готовы к новым встречам, чтобы выдвинуть конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов.

18 января, 17:08
<p>Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET</p>

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ, а также союзникам альянса продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время. На совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем он отметил, что сейчас главной задачей является продвижение в политическом направлении.

"Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия – НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности", сказал он.

По его словам, для НАТО сейчас главное — "не допустить военного нападения на Украину". Кроме того, он отметил, что союзники Североатлантического альянса готовы к новым встречам, чтобы выдвинуть конкретные идеи, представить письменные предложения, а также добиваться конструктивных результатов.

Блинкен и Лавров обсудили по телефону переговоры по безопасности и Украину

Блинкен и Лавров обсудили по телефону переговоры по безопасности и Украину

Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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