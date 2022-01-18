Генсек НАТО предложил РФ продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ, а также союзникам альянса продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время. На совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем он отметил, что сейчас главной задачей является продвижение в политическом направлении.

"Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия – НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности", — сказал он.