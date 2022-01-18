91-летний актёр Иван Краско начал терять зрение после перенесённого инсульта

После перенесённого инсульта у 91-летнего актёра Ивана Краско начались серьёзные проблемы со здоровьем. Как рассказал его директор Вячеслав Смородинов в беседе с порталом kp.ru, артист начал слепнуть.

"Иван Иванович катастрофически слепнет. В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране. Помогите хотя бы затормозить этот процесс!" — сказал Смородинов.

Артисту необходимы специалисты, которые могли бы спасти его зрение. Он обошёл уже все больницы, но пока ничего не помогает. По словам самого Краско, недуг сильно осложняет его жизнь: из-за того, что пропала резкость зрения, он не может читать, а значит, и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там бесплатно.

"Мне известный офтальмолог Юрий Тахтаев говорил: "Иван Иванович, я честно должен вам сказать, что если вы будете как-то лечить, хуже уже не будет". И я делал раньше уколы в глаза, но они всё время растут в цене. Сначала были 35 тысяч рублей, потом 50, сейчас 90 тысяч за укол! Я врачам сказал, что я не Ротшильд и двухдневное улучшение не стоит таких денег. Я просто не в состоянии платить", — поделился артист.

Краско рассказал, что сейчас всё видит расплывчато, в том числе и людей. Например, встречает на улице знакомых, которые жмут ему руку и здороваются, а он их не узнаёт. Страдает и его общее состояние. Актёр пожаловался на слабость, скачки давления, а также отметил, что "мозги отключаются", а "в ушах ветер — свист".