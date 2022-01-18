Госдеп США проанонсировал новые поставки военной помощи Украине
Американские власти убеждены, что Незалежная должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической "российской угрозы".
Фото © ТАСС/Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire
США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи для укрепления её обороноспособности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга, анонсируя предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и Берлин.
"Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами", — указала во вторник представитель Госдепа.
Чем именно Вашингтон поможет Киеву на этот раз, представительница американских властей не уточнила.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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