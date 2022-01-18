Госдеп США проанонсировал новые поставки военной помощи Украине

США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи для укрепления её обороноспособности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга, анонсируя предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и Берлин.

"Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами", — указала во вторник представитель Госдепа.