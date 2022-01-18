Госдеп назвал учения России в Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы

Совместные учения России и Белоруссии являются "крайне опасной" демонстрацией силы, заявила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.

"Это не учения и не обычное перемещение войск. Это демонстрация силы, призванная вызвать или стать фальшивым предлогом для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте проясним: они (учения. — Прим. Лайфа) крайне опасны", — утверждают в Госдепе.