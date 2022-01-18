Госдеп назвал учения России в Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы
В ведомстве связывают манёвры с "возможным вторжением", о котором на Западе говорят уже не один месяц.
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Совместные учения России и Белоруссии являются "крайне опасной" демонстрацией силы, заявила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.
"Это не учения и не обычное перемещение войск. Это демонстрация силы, призванная вызвать или стать фальшивым предлогом для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте проясним: они (учения. — Прим. Лайфа) крайне опасны", — утверждают в Госдепе.
К слову, ранее новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. На это указал ранее и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщил, что у границ республики на территории Польши и Прибалтики находится более 30 тысяч военнослужащих. Он также обвинил Украину в переброске к рубежам страны подразделений Национальной гвардии из "националистов-радикалов".
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