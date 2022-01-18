Американцы встали на защиту СССР из-за язвительного твита журналистки
Полупустые полки в продуктовом отделе американского магазина. Фото © Twitter/Mollie
По словам одного из комментаторов, когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией.
Американская журналистка и писательница Молли Хемингуэй опубликовала на своей странице в "Твиттере" снимок полупустых полок в продуктовом магазине. При этом она написала, что чувствует себя "как-то по-советски".
Однако высказывание оценили далеко не все пользователи Сети, а многие раскритиковали журналистку. Одни отреагировали иронично и написали, что это "выглядит очень по-американски", другие же поинтересовались, почему тогда это происходит в США. При этом, по словам одного из комментаторов, когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией.
"Это Америка. Вы американка. Может, уже осознаем свои проблемы?" — съязвил один из пользователей.
"У жителей СССР было больше еды, чем у современных американцев", — написал другой комментатор.
При этом некоторые отнеслись к снимкам совершенно адекватно и предположили, что как раз в это время сотрудники в магазине могли делать перестановку или же супермаркет ждал завоза свежих продуктов.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине могут ввести талоны на продукты. В стране сильно увеличились цены на продовольствие. При этом власти Незалежной рассматривают различные способы снижения их стоимости.