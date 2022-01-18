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Американцы встали на защиту СССР из-за язвительного твита журналистки

По словам одного из комментаторов, когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией.

18 января, 17:41
<p>Полупустые полки в продуктовом отделе американского магазина. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MZHemingway/status/1483111599812526080/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mollie</a></p>

Полупустые полки в продуктовом отделе американского магазина. Фото © Twitter/Mollie

Американская журналистка и писательница Молли Хемингуэй опубликовала на своей странице в "Твиттере" снимок полупустых полок в продуктовом магазине. При этом она написала, что чувствует себя "как-то по-советски".

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Однако высказывание оценили далеко не все пользователи Сети, а многие раскритиковали журналистку. Одни отреагировали иронично и написали, что это "выглядит очень по-американски", другие же поинтересовались, почему тогда это происходит в США. При этом, по словам одного из комментаторов, когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией.

"Это Америка. Вы американка. Может, уже осознаем свои проблемы?" — съязвил один из пользователей.

"У жителей СССР было больше еды, чем у современных американцев", — написал другой комментатор.

При этом некоторые отнеслись к снимкам совершенно адекватно и предположили, что как раз в это время сотрудники в магазине могли делать перестановку или же супермаркет ждал завоза свежих продуктов.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине могут ввести талоны на продукты. В стране сильно увеличились цены на продовольствие. При этом власти Незалежной рассматривают различные способы снижения их стоимости.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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