НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье завели дело после публикации Лайфа о домогательствах физрука к шестикласснице

13-летняя девочка пожаловалась директрисе — жене учителя, но та уличила её во вранье.

18 января, 17:58
<p><em style="font-style: italic;">Роман К. </em>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33673" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Роман К. Фото © SHOT

Учитель физкультуры Роман К., которого обвинила в домогательствах шестиклассница, стал фигурантом уголовного дела после публикации Лайфа. Он уволен вместе с директором учебного заведения, которая была его женой, пишет SHOT.

48-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается. Оно началось после жалобы 13-летней ученицы. По словам девочки, физрук оставил её после уроков и начал приставать. Подросток сбежала и рассказала обо всём классному руководителю и директрисе. Последняя обвинила школьницу во лжи.

Школьница из Подмосковья обвинила учителя физкультуры в домогательствах

Школьница из Подмосковья обвинила учителя физкультуры в домогательствах

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали работника местного женского футбольного клуба "Пантера", который подозревается в домогательствах игроков команды.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1