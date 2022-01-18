В Подмосковье завели дело после публикации Лайфа о домогательствах физрука к шестикласснице

Учитель физкультуры Роман К., которого обвинила в домогательствах шестиклассница, стал фигурантом уголовного дела после публикации Лайфа. Он уволен вместе с директором учебного заведения, которая была его женой, пишет SHOT.

48-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается. Оно началось после жалобы 13-летней ученицы. По словам девочки, физрук оставил её после уроков и начал приставать. Подросток сбежала и рассказала обо всём классному руководителю и директрисе. Последняя обвинила школьницу во лжи.