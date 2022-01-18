Кулеба призвал украинцев "держать голову холодной, а сердце горячим"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил гражданам не обращать внимания на постоянные заявления о российской "агрессии" и "держать голову холодной". На совместном брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли, которая прибыла в Киев с визитом, он заверил, что всё под контролем.

"Наш сегодняшний разговор подтвердил: мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация под контролем, поэтому прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", — отметил министр.

Он обратил внимание соотечественников, что Киев постоянно принимает представителей других стран, выражающих Незалежной свою поддержку. По его словам, это и есть активизация "большой дипломатии, цель которой — сдерживание России от реализации агрессивных планов".