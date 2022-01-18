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Кулеба призвал украинцев "держать голову холодной, а сердце горячим"

По его утверждению, Киев постоянно посещают представители из других стран, готовые помочь в "сдерживании" России.

18 января, 18:06
<p>Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил гражданам не обращать внимания на постоянные заявления о российской "агрессии" и "держать голову холодной". На совместном брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли, которая прибыла в Киев с визитом, он заверил, что всё под контролем.

"Наш сегодняшний разговор подтвердил: мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация под контролем, поэтому прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", — отметил министр.

Он обратил внимание соотечественников, что Киев постоянно принимает представителей других стран, выражающих Незалежной свою поддержку. По его словам, это и есть активизация "большой дипломатии, цель которой — сдерживание России от реализации агрессивных планов".

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Ранее Кулеба заявил, что Киев вместе с партнёрами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, предусматривающий дипломатические усилия, экономические санкции и углублённое оборонное сотрудничество.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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