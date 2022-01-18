Пушков не поверил в версию Meta о случайной блокировке страницы делегации РФ

Блокировка страницы в "Фейсбуке" российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями могла быть преднамеренной. Такое предположение озвучил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

У него в этой ситуации возник ряд вопросов. Например, почему ошибка автоматизированной системы произошла именно в те дни, когда всеобщее внимание было приковано к переговорам о гарантиях безопасности для РФ. Также непонятно, почему вместо официального заявления руководства компании Meta ("Мета") извинения приносит некий представитель компании.

"В-третьих, в силу чего, каких алгоритмов автоматизированная система могла заблокировать страницу, на которой выкладываются официальные документы", — задаётся вопросом сенатор.