Пушков не поверил в версию Meta о случайной блокировке страницы делегации РФ
Сенатор отметил, что к компании накопилось много претензий со стороны российских властей, что даёт определённые основания для подозрений.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Блокировка страницы в "Фейсбуке" российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями могла быть преднамеренной. Такое предположение озвучил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
У него в этой ситуации возник ряд вопросов. Например, почему ошибка автоматизированной системы произошла именно в те дни, когда всеобщее внимание было приковано к переговорам о гарантиях безопасности для РФ. Также непонятно, почему вместо официального заявления руководства компании Meta ("Мета") извинения приносит некий представитель компании.
"В-третьих, в силу чего, каких алгоритмов автоматизированная система могла заблокировать страницу, на которой выкладываются официальные документы", — задаётся вопросом сенатор.
Пушков подчеркнул, что Facebook (Meta) уже был замечен в неоднократном нарушении законов РФ и предписаний — от отказа удалять запрещённый контент (до сих пор не удалено 2100 таких сообщений) до блокировок российских информ-ресурсов и пользователей. Это даёт "определённые основания для предположений о преднамеренном характере блокировки страницы российской делегации", заключил парламентарий.
Напомним, что 16 января администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент", хотя представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации. По мнению ведомства, действия администрации "Фейсбука" нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В итоге страничка была разблокирована 17 января — спустя почти сутки.
Комментариев: 0