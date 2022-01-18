Появились фото с последствиями удара молнии в самолёт "Уральских авиалиний" в Сочи

Опубликованы фото повреждения пассажирского самолёта "Уральских авиалиний", в который при посадке в Сочи ударила молния. Снимки судна опубликовал телеграм-канал SHOT.

Разряд заметно повредил обшивку воздушного судна. Однако, несмотря на это, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Теперь специалистам предстоит проверить исправность самолёта и произвести ремонт, после чего он выйдет на следующие рейсы.