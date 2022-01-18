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Появились фото с последствиями удара молнии в самолёт "Уральских авиалиний" в Сочи

В месте попадания разряда зияет дыра, обшивка воздушного судна изрядно повреждена.

18 января, 18:46
<p>Молния ударила в самолёт в Сочи. Фото © Telegram/<a href="https://t.me/shot_shot/33676" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Молния ударила в самолёт в Сочи. Фото © Telegram/SHOT

Опубликованы фото повреждения пассажирского самолёта "Уральских авиалиний", в который при посадке в Сочи ударила молния. Снимки судна опубликовал телеграм-канал SHOT.

Разряд заметно повредил обшивку воздушного судна. Однако, несмотря на это, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Теперь специалистам предстоит проверить исправность самолёта и произвести ремонт, после чего он выйдет на следующие рейсы.

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Стоит отметить, что стихия сегодня не очень благосклонна к самолётам в Сочи, где бушует непогода. До этого сильный ветер усложнил работу пилотам пассажирских лайнеров, которые направлялись в аэропорт курортного города. Очевидцы сняли, как порывы ветра до 30 метров в секунду буквально сносят самолёты, заходящие на посадку.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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