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Режим ЧП отменён на всей территории Казахстана

Несмотря на это, антитеррористическая операция в отдельных регионах продолжается.

18 января, 18:56
<p>© ТАСС / AP / Sergei Grits</p>

© ТАСС / AP / Sergei Grits

Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введён во всех регионах Казахстана в начале января из-за массовых беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (21:00 мск).

В настоящее время, по словам властей страны, конституционный порядок восстановлен по всей республике, но антитеррористическая операция в отдельных регионах по-прежнему продолжается.

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Напомним, что с 13 января режим ЧП был отменён в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях Казахстана. А 14 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении действия режима в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях. На следующий день было решено отменить чрезвычайное положение в Актюбинской области.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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