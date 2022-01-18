Режим ЧП отменён на всей территории Казахстана

Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введён во всех регионах Казахстана в начале января из-за массовых беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (21:00 мск).

В настоящее время, по словам властей страны, конституционный порядок восстановлен по всей республике, но антитеррористическая операция в отдельных регионах по-прежнему продолжается.