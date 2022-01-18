Режим ЧП отменён на всей территории Казахстана
Несмотря на это, антитеррористическая операция в отдельных регионах продолжается.
© ТАСС / AP / Sergei Grits
Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введён во всех регионах Казахстана в начале января из-за массовых беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (21:00 мск).
В настоящее время, по словам властей страны, конституционный порядок восстановлен по всей республике, но антитеррористическая операция в отдельных регионах по-прежнему продолжается.
Напомним, что с 13 января режим ЧП был отменён в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях Казахстана. А 14 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении действия режима в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях. На следующий день было решено отменить чрезвычайное положение в Актюбинской области.
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