Пентагон пока не заметил признаков деэскалации обстановки на границе РФ и Украины

США вновь дают советы, где Россия должна размещать войска на своей территории. На этот раз высказался пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Он выразил обеспокоенность Пентагона тем, что нет никакой "деэскалации" обстановки на границе РФ и Украины.

"Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации", — сказал он.