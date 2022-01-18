Пентагон пока не заметил признаков деэскалации обстановки на границе РФ и Украины
В ведомстве считают, что в западной части РФ слишком большой военный контингент.
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США вновь дают советы, где Россия должна размещать войска на своей территории. На этот раз высказался пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Он выразил обеспокоенность Пентагона тем, что нет никакой "деэскалации" обстановки на границе РФ и Украины.
"Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации", — сказал он.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими такие заявления. Он призвал не перекладывать на "плечи" Москвы ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
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