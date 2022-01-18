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WSJ: США введут финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине"

Издание утверждает, что рестрикции будут наложены на четырёх физических лиц. Официально объявят от этом в четверг, 20 января, пишет газета.

18 января, 19:23

Здание Белого дома в Вашингтоне © ТАСC / Zuma

США намерены ввести экономические санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что эта мера должна оказать "дипломатическое давление на Россию". WSJ утверждает, что рестрикции будут наложены на четырёх физических лиц. Официально объявят от этом в четверг, 20 января, пишет газета.

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Wall Street Journal добавляет, что это решение подчёркивает сомнения в правительстве США касательно введения прямых санкций против России.

Ранее сообщалось, что Пентагон пока не заметил признаков деэскалации обстановки на границе РФ и Украины.

Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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