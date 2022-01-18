WSJ: США введут финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине"

США намерены ввести экономические санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что эта мера должна оказать "дипломатическое давление на Россию". WSJ утверждает, что рестрикции будут наложены на четырёх физических лиц. Официально объявят от этом в четверг, 20 января, пишет газета.

Wall Street Journal добавляет, что это решение подчёркивает сомнения в правительстве США касательно введения прямых санкций против России.