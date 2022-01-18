Регину Тодоренко обвинила в обмане писательница, работавшая над детской книгой о ней

Известную телеведущую, певицу и блогера Регину Тодоренко обвинила в обмане начинающая петербургская писательница Дарина Мишина. В беседе с kp.ru автор рассказала, что начала работать над детской книгой для Регины, однако неожиданно представители телеведущей отказались от сотрудничества и ей не заплатили.

Речь идёт о книге для самых маленьких, о выпуске которой Тодоренко подумывала уже несколько лет. Узнав про это, Дарина связалась с телеведущей и предложила помочь в написании. После они созвонились и обговорили детали. Тодоренко хотела выпустить произведение про путешествия, по сюжету которого её маленький прототип отправляется в Африку, а в следующих частях и в другие страны.

Всё шло хорошо, пока не начался разговор об авторстве на обложке книги. По словам писательницы, Регина и её менеджер не хотели, чтобы она была указана в авторах. Написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на Дарине, однако произведение должно было принадлежать телеведущей. С такими условиями писательница согласилась не сразу и во время личной встречи предложила целых три альтернативных варианта: указать её в авторах и отдать 1–3% от дохода, 800 тысяч рублей и отсутствие её имени на обложке (но с сохранением авторских прав) или же полтора миллиона рублей.

Этот вопрос так и не решили, однако работа продолжалась. Лишь в 2020 году была пауза из-за скандала с Региной, когда она нелестно выразилась о жертвах насилия. После проект возобновился, и певица даже хотела выпустить аудиокнигу по этой сказке. Планировалось, что книга будет закончена к весне 2022 года, но вновь случилось непредвиденное. По словам Дарины, от менеджера ей пришло сообщение с извинениями и информацией о том, что сотрудничество прекращается. Хотя на тот момент у писательницы уже была готова целая глава.

"Спасибо вам большое за уделённое внимание к нашему проекту. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами. К сожалению", — написала менеджер.

По словам Дарины, между ними даже не было договора: сначала его подписание долго откладывалось, а после документ находился в стадии разработки.

"Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое... Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она всё же работает над книгой. Я боюсь, что её основой станут моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки", — поделилась Дарина.