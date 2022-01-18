В Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России
В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.
© ТАСС / Алексей Зотов
Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.
"Онлайн-услуга "Вызов врача на дом" реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса", — указано в сообщении ведомства.
Как уточняется, в 2021 году онлайн-услугой "Вызов врача на дом" воспользовались около одного миллиона раз. Проверить её доступность в регионе пользователи могут на сайте госуслуг. При этом в Минцифры пояснили, что жители Москвы, Екатеринбурга, Казани могут вызвать врача только по телефону, а не онлайн. Это не ошибка сайта, а сформированная позиция регионов.
"Некоторые субъекты ещё не подключены к сервису, поэтому на региональных порталах госуслуг, в том числе на mos.ru, возможность воспользоваться этим сервисом отсутствует. Поэтому жители Москвы могут вызывать врача только по телефону", — приводит пресс-служба слова замглавы ведомства Олега Качанова.
Жители тех российских регионов, где услуга онлайн пока недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.
Ранее "Госуслуги" предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества. Сервис напоминает пользователям, что сообщать код из СМС никому нельзя, сотрудникам портала для оказания помощи такая информация не нужна.
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