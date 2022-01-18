В Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России

Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Онлайн-услуга "Вызов врача на дом" реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса", — указано в сообщении ведомства.

Как уточняется, в 2021 году онлайн-услугой "Вызов врача на дом" воспользовались около одного миллиона раз. Проверить её доступность в регионе пользователи могут на сайте госуслуг. При этом в Минцифры пояснили, что жители Москвы, Екатеринбурга, Казани могут вызвать врача только по телефону, а не онлайн. Это не ошибка сайта, а сформированная позиция регионов.

"Некоторые субъекты ещё не подключены к сервису, поэтому на региональных порталах госуслуг, в том числе на mos.ru, возможность воспользоваться этим сервисом отсутствует. Поэтому жители Москвы могут вызывать врача только по телефону", — приводит пресс-служба слова замглавы ведомства Олега Качанова.

Жители тех российских регионов, где услуга онлайн пока недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.