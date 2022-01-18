Волочкова устроила скандал из-за маски на рейсе из Мальдив в Москву © SHOT

Балерина Анастасия Волочкова закатила скандал в самолёте, на котором вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. SHOT публикует видео с места происшествия.

Причиной конфликта стало то, что 45-летняя звезда отказалась надевать медицинскую маску. Стюарды пытались убедить её воспользоваться защитным средством. Однако Волочкова никак не соглашалась и, по словам бортпроводников, провоцировала их. Скандал продолжался около трёх часов. При посадке в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.