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Провоцировала бортпроводников: Волочкова отказалась надевать маску и устроила скандал на рейсе из Мальдив в Москву

При посадке в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.

18 января, 20:41

Волочкова устроила скандал из-за маски на рейсе из Мальдив в Москву © SHOT

Волочкова устроила скандал из-за маски на рейсе из Мальдив в Москву © SHOT

Балерина Анастасия Волочкова закатила скандал в самолёте, на котором вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. SHOT публикует видео с места происшествия.

Причиной конфликта стало то, что 45-летняя звезда отказалась надевать медицинскую маску. Стюарды пытались убедить её воспользоваться защитным средством. Однако Волочкова никак не соглашалась и, по словам бортпроводников, провоцировала их. Скандал продолжался около трёх часов. При посадке в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.

"Забила страйк ведущему": Волочкова блеснула остроумием и дала отпор комикам в ЧБД

"Забила страйк ведущему": Волочкова блеснула остроумием и дала отпор комикам в ЧБД

Волочкова уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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