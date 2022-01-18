Провоцировала бортпроводников: Волочкова отказалась надевать маску и устроила скандал на рейсе из Мальдив в Москву
При посадке в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.
Балерина Анастасия Волочкова закатила скандал в самолёте, на котором вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. SHOT публикует видео с места происшествия.
Причиной конфликта стало то, что 45-летняя звезда отказалась надевать медицинскую маску. Стюарды пытались убедить её воспользоваться защитным средством. Однако Волочкова никак не соглашалась и, по словам бортпроводников, провоцировала их. Скандал продолжался около трёх часов. При посадке в аэропорту Шереметьево балерину встретили полицейские. По предварительным данным, на неё составили протокол.
Волочкова уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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